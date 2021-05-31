Україна виплатила 40 мільйонів доларів за ВВП-варантами

31 травня Україна вперше здійснила виплату за державними варантами обсягом 40,75 млн доларів, або 1,12 млрд грн – сума виплат залежить від зростання економіки.

Про це йдеться у статті ЕП.

Дохідність даних варантів прив'язана до показника ВВП України. Сума виплати становить 40 750 645,60 доларів.

ВВП-варанти з’явилися як продукт реструктуризації боргу у 2015 році, коли кредитори в обмін на них погодилися списати 3,6 млрд доларів боргу України. Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить 3,24 млрд дол, а термін їхнього обігу закінчиться у 2040 році.

Виплати можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. Тоді економіка зросла на 3,2%.

За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

Якщо виходити з прогнозу МВФ щодо обсягу ВВП у 2021 році, то за варантами у 2023 році уряду доведеться заплатити близько 642 млн дол, тобто майже в 16 разів більше, ніж у 2021 році.

Більше про те, як працюють державні варанти, скільки вони можуть коштувати економіці та як уряд збирається уникнути боргової кризи читайте у статті ЕП: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

Читайте також: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка

Нагадуємо:

Минулоріч Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

Економічна правда