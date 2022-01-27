Гривня продовжує девальвувати
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 28 січня на рівні 28,99 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,34 грн (на 27 січня – 32,48 гривні).
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Нагадуємо:
27 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,94 – 28,96 гривні.
27 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,90 – 28,92 гривні.
Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.
Економічна правда
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