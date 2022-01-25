Криптовалюти в РФ: Центробанк – за повну заборону, Мінфін – за регулювання

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Мінфін РФ виступає за регулювання, а не заборону криптовалюти на території країни.

Про це заявив директор департаменту фінансової політики відомства Іван Чебесков, пише "РИА Новости".

За його словами, Мінфін уже підготував власну концепцію регулювання крипторинку в РФ і чекає по ній позиції уряду.

"Звичайно, на мою думку, треба регулювати, а не забороняти. Регулювання якраз дозволить забезпечити ту прозорість, яка дозволить забезпечити захист громадян", - сказав Чебесков.

"Світ дуже віртуалізувався, технології розвиваються дуже швидко, і, мені здається, ми не можемо собі дозволити просто так брати і якусь із високотехнологічних індустрій забороняти у нас у країні і говорити, нехай вона розвивається в якійсь іншій країні", - додав він.

Нагадаємо:

Російський центробанк запропонував повну заборону на використання та створення всіх криптовалют, посилаючись на небезпеку для фінансової системи та навколишнього середовища країни.

Bloomberg писав, що підтримати повну заборону на операції з криптовалютами в Росії голову Центробанку Ельвіру Набіулліну переконала ФСБ, щоб позбавити доступу до цього виду фінансування опозицію, "небажані організації" та ЗМІ - "іноземних агентів".