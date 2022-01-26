Криптопроєкт Цукерберга планує розпродати свої активи

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Проєкт Diem, заснований Meta (раніше – Facebook) задля випуску стейблкоїнів, хоче продати свої активи та повернути кошти інвесторам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Криптопроєкт Diem, раніше відомий як Libra, внаслідок тиску регуляторів, зокрема ФРС, розглядає продаж всіх своїх активів. За словами співрозмовників Bloomberg, такий крок Diem Association розглядає як спосіб повернути капітал своїм інвесторам.

Наразі Diem консультується з інвестбанкірами щодо того, як найкраще продати свою інтелектуальну власність і знайти нові місця для інженерів, які розробили технологію. Асоціація таким чином намагається отримати максимум від колись амбітного проєкту з випуску забезпечених доларом стейблкоїнів.

Вперше Facebook від Meta заговорив про стейблоїни у 2019 році – тоді компанія оголосила про співпрацю з десятками інших компаній в межах ініціативи Libra. Проте згодом через регуляторний тиск низка партнерів відмовилися від проєкту, і він змінив назву на Diem.

Торік Diem уклала угоду з Silvergate Capital Corp. задля випуску стейблкоїну, але Федеральна резервна система США (ФРС) остаточно зупинила плани консорціуму щодо криптовалют.

Нагадуємо:

У 2020 році Facebook заявляв, що цифрову валюту компанії Facebook Libra хочуть запустити в обіг з січня наступного року.

Libra — це глобальна криптовалюта, заснована на блокчейні (Libra Blockchain).

Вона була створена у 2019 році асоціацією Libra Association, в яку увійшли 27 організацій: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo та інші відомі компанії.

Проте пізніше через тиск з боку представників влади у США низка компаній вийшла з проєкту.

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Економічна правда