МВФ закликав Сальвадор відмовитися від біткоїна як платіжного засобу

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Міжнародний валютний фонд закликав Сальвадор позбавити біткоїн статусу законного платіжного засобу через великі ризики для фінансової стабільності, захисту споживачів та фінансових зобов'язань.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Виконавчі директори МВФ, які представляють 190 країн-членів фонду, підкреслили ризики біткойна для "фінансової стабільності, фінансової цілісності та захисту споживачів" і фінансових зобов’язань.

Вони закликали владу "звузити сферу дії закону про біткойн, позбавивши біткойна статусу законного платіжного засобу", - цитує агентство заяву МВФ.

Bloomberg нагадує, що Сальвадор у 2021 році запросив кредит МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів, але переговори були зупинені через занепокоєння кредитора щодо біткоїнів.

Кредит має бути схвалений радою директорів.

Окремі виконавчі директори також висловили занепокоєння щодо ризиків, до яких може призвести випуск Сальвадором облігацій, забезпечених біткоіном.

Нагадаємо:

Світовий банк заявив, що не може допомогти владі Сальвадору у впровадженні біткоїнів, враховуючи вплив майнінгу криптовалют на навколишнє середовище і проблеми з прозорістю.

У вересні Сальвадор 2021 року став першою у світі країною, яка прийняла біткоїн як законний платіжний засіб.

Економічна правда