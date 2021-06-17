Світовий банк відхилив прохання Сальвадору про допомогу у впровадженні біткоїнів

Світовий банк заявив, що не може допомогти владі Сальвадору у впровадженні біткоїнів, враховуючи вплив майнінгу криптовалют на навколишнє середовище і проблеми з прозорістю.

Про це повідомляє Reuters.

"Хоча уряд справді звертався до нас за допомогою щодо біткоїнів, Світовий банк цього не може підтримати, враховуючи недоліки у сфері навколишнього середовища та прозорості", - сказав представник Світового банку.

"Ми прагнемо допомагати Сальвадору багатьма способами, в тому числі через участь у забезпеченні прозорості валют і регуляторних процесів", - додали у фінустанові.

Раніше в середу міністр фінансів Сальвадору Алехандро Зелая заявив, що країна звернулась за технічною допомогою до Світового банку, оскільки Сальвадор прагне використовувати біткоїн як паралельний законний платіжний засіб поряд із доларом США.

Міністр також заявив, що поточні переговори з Міжнародним валютним фондом були успішними, хоча МВФ заявив минулого тижня, що бачить "макроекономічні, фінансові та правові питання" з впровадженням країною біткоїнів.

Зелая заявив у середу, що МВФ "не проти" впровадження біткоїнів. Фонд не відповів на запит агентства про коментар.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Сальвадор стане першою в світі країною, яка зробить bitcoin законним платіжним засобом поряд з доларом США.

Економічна правда