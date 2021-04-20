НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків – Шевченко

НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків цього року у зв'язку із необхідністю діагностування фінансового стану банків після кризового року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Відносно стрес-тестування, то нам важливо досконально розуміти фінансовий стан банків після того, як вони пройшли кризовий рік. Саме на це і спрямована діагностика банківського сектору. Зараз було б нелогічно відкласти цю важливу справу ще на рік", - зазначив Шевченко.

За його словами, досвід попередніх років показує, що банки реагують на результати діагностики та працюють над поліпшенням своєї фінансової стійкості.

Голова НБУ додав, що для ефективних банків з якісними кредитними портфелями будь-який несприятливий макроекономічний сценарій в стрес-тесті не страшний.

За його словами, регулятор веде діалог з банками для впровадження заходів з банківського нагляду, зокрема нормативів.

"В цілому наш підхід такий: якщо впровадження якогось нормативу торкнеться дуже обмеженої кількості банків і не матиме системного впливу, то ми будемо працювати з окремими банками і будемо вимагати від них вирішувати свої проблеми з капіталом", - пояснив голова Нацбанку.

Нагадаємо:

У лютому повідомлялось, що Нацбанк після обумовленої коронакризою перерви минулого року відновлює стрес-тестування банків та розпочинає щорічну оцінку стійкості.