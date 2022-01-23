Різниця прибутковості між держоблігацій Китаю та США опустилася нижче за 1 процентний пункт вперше майже за три роки

Різниця між доходностями держоблігацій Китаю та США опустилася нижче 1 процентного пункту вперше майже за три роки, оскільки центральні банки двох найбільших економік світу рухаються у протилежних напрямках.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як передає видання, аналітики та інвестори вважають, що потік іноземних грошей, що ллється на ринки цінних паперів КНР з фіксованою прибутковістю, з великою ймовірністю, збережеться у довгостроковій перспективі.

В результаті різниця в прибутковості держпаперів КНР та США, яка востаннє була нижчою за 1 п.п. у травні 2019 року, продовжить скорочуватися у найближчі місяці.

"Підйом котирувань китайських держоблігацій зумовлений, зокрема, ослабленням грошово-кредитної політики через уповільнення темпів економічного зростання в країні", - йдеться в публікації.

WSJ зазначає, що обсяг китайських держпаперів, які належать нерезидентам, у грудні досяг рекордних 2,5 трлн юанів (394 млрд дол). Цей показник стабільно зростав останніми роками, оскільки влада країни спрощувала правила для іноземних інвесторів.

Нагадуємо:

Китай вперше з квітня 2020 року знизив дві ключові ставки на 10 б.п. на тлі погіршення економічних прогнозів через спалахи коронавірусу та проблем на ринку нерухомості.

Shimao Group Holdings, який оголосив дефолт по траст-кредиту минулого тижня, виставив на продаж всю свою житлову та комерційну нерухомість.

Очікується, що фінансова криза сектора, який є одним з головних вкладників в економічне зростання Китаю, посилиться в найближчі кілька місяців, коли "нависне стіна" платіжних зобов'язань.

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