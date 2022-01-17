Китай вперше з початку 2020 року знижує ключові ставки

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Китай вперше з квітня 2020 року знизив дві ключові ставки на 10 б.п. на тлі погіршення економічних прогнозів через спалахи коронавірусу та проблем на ринку нерухомості.

Про це повідомляє Bloomberg.

Народний банк Китаю знизив ставку за своїми річними позиками на 10 базисних пунктів до 2,85%. На стільки ж регулятор знизив ставку семиденної ставки за зворотніми репо (операціями з продажу банкам держоблігацій з зобов’язанням викупу) – до 2,1%.

Завдяки зниженню ставки за річними кредитами (MLF, medium-term lending facility) Народний банк Китаю фактично "влив" у фінансову систему додаткових 200 млрд юанів, або 31,5 млрд доларів.

Метою здешевлення запозичень є заохочення кредитування. Аналітики стверджують, що такий крок свідчить про слабкість економіки Китаю і спричинить значне зниження у витратах на позики.

Зниження ключових ставок НБК йде всупереч політиці, яку провадять центробанки найбільших економік світу, щодо більш жорсткої монетарної політики для стримування інфляції.

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Нагадуємо:

Shimao Group Holdings, який оголосив дефолт по траст-кредиту минулого тижня, виставив на продаж всю свою житлову та комерційну нерухомість.

Очікується, що фінансова криза сектора, який є одним з головних вкладників в економічне зростання Китаю, посилиться в найближчі кілька місяців, коли "нависне стіна" платіжних зобов'язань.

Економічна правда





