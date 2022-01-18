Торік Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 135 мільярдів

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Держслужба фінансового моніторингу у 2021 році виявила підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, у 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали).

"У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Щодо розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 160 матеріалів на суму 9,3 млрд грн.

В результаті аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, зокрема із застосуванням механізмів конвертації, зустрічних потоків та "скруток", Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 111 матеріалів обсягом 22,9 млрд грн.

У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторинг зупинив (заблокував) кошти у сумі 72,7 млн гривень.

Нагадаємо:

Держслужба фінмоніторингу за 9 місяців 2021 року виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн.

Державна служба фінансового моніторингу України у 2020 році направила до правоохоронних органів більше 1 тисяч матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

Економічна правда