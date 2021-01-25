У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу України у 2020 році направила до правоохоронних органів більше 1 тисяч матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

"У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.

Також виявили 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму.

Зокрема, 36 матеріалів - які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності ІДІЛ або інших екстремістських груп;

27 матеріалів - які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).

З 75-ти переданих матеріалів 10 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з РФ.

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України, здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Економічна правда