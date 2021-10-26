Із початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 82 мільярди

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Держслужба фінмоніторингу за 9 місяців 2021 року виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн.

Про це повідомлляється на Урядовому порталі.

Протягом 9 місяців цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 933 матеріали (з них 612 узагальнених матеріалів та 321 додатковий узагальнений матеріал).

"У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного ККУ становить 81,9 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомство придвляє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкраданню та привласненню державних коштів та майна.

"Так, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 129 матеріалів (34 узагальнених матеріали та 95 додаткових узагальнених матеріалів)", - додали в уряді.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного ККУ, становить 7,9 млрд гривень.

Також Держфінмонітринг, відповідно до законодавства, спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження і протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

За 9 місяців цьог року служба направила до правоохоронних органів 83 матеріали (з них 66 узагальнених матеріалів та 17 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Економічна правда