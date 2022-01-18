Кількість скарг до бізнес-омбудсмена у 2021 році зросла на 26%

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У 2021 році кількість скарг до бізнес-омбудсмена збільшилась на 26% - до 2 182.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

"Минулого року до бізнес-омбудсмена надійшло 2182 скарги, тоді як 2020-го їх було 1737. Це збільшення на 26%", - розповів Ващук.

За його словами, традиційно найбільша кількість скарг минулого року надійшла з податкових питань - 62% від загальної кількості. Ще 14% скарг припадають на дії правоохоронних органів, державних регуляторів - 6%, місцевого самоврядування - 4%, митниці - 3%.

"Збільшення скарг, можливо, частково відображає те, наскільки гравці ринку знають нас і готові звертатися до нас", - додав бізнес-омбудсмен.

За словами Ващука, 23% із скаржників - це підприємства оптової торгівлі.

Ще 17% скарг надійшло від підприємств - представників сільського господарства та гірничодобувної промисловості, 11% - виробничі компанії, по 9% - ФОП та підприємства у сфері будівництва і нерухомості.

При цьому, 74% скаржників - це малі підприємства, тоді як на великий бізнес минулого року припадало відповідно 26% скарг.

Нагадаємо:

Підприємці у третьому квартал 2021 року спрямували до бізнес-омбудсмена рекордну за три роки кількість скарг – 632.

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук із 2022 року обіймає посаду бізнес-омбудсмена, змінивши на цій посаді Марчіна Свенчицького.

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