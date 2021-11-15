Бізнес спрямував рекордну за три роки кількість скарг до омбудсмена

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Підприємці у третьому квартал 2021 року спрямували до бізнес-омбудсмена рекордну за три роки кількість скарг – 632.

Про це повідомила пресслужба Ради бізнес-омбудсмена.

Така кількість на 20% перевищує отримані за другий квартал року та на 45% – третій квартал торік. Кількість звернень збільшилася з усіх найбільш розповсюджених тем.

У омбудсмена звітують, що завершили розслідування 373 справ, що на 30% більше за другий квартал. Це допомогло повернути бізнесу 483 млн грн.

У РБО зауважують, що збільшення кількості скарг може бути пов’язано не обов’язково про погіршення бізнес-клімату, а й про зростання обізнаності про діяльність Ради.

Переважну більшість, 90% скарг, становили 4 блоки питань. Передусім, 65%, це податкові питання: +19% проти другого кварталу та +39% у річному вимірі. Найпоширеніші скарги стосуються невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних,з зупинення реєстрації накладних, податкових перевірок.

З великим відривом другою найбільшою причиною є дії правоохоронних органів – 15%. Зростання до другого кварталу становило +33%, у річному вимірі – +64%. Понад половина звернень стосуються Національної поліції, третина – органів прокуратури. Більшість скарг стосувалася процесуальних порушень та бездіяльності правоохоронців.

Три чверті підприємців, які зверталися до Ради, представляли малий та середній бізнес. Переважна більшість заявників – українські компанії (87%), лише 13% скарг надійшло від компаній з іноземними інвестиціями. За індустріальним розподілом найчастіше до РБО зверталися представники оптової торгівлі (21%), агробізнесу (18%).

За даними ЕП від початку роботи 20 травня 2015 року по 9 листопада 2021 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 10 089 скарг бізнесу. З них 1595 скарг – щодо рішень, дій та бездіяльності правоохоронних органів.

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Економічна правда