Колишній посол Канади в Україні призначений новим бізнес-омбудсменом

Роман Ващук фото: рада бізнес-омбудсмена

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук із 2022 року обійме посаду бізнес-омбудсмена, змінивши на цій посаді Марчіна Свенчицького.

Про це пише Інтерфакс-Україна, повідомляє "Європейська правда".

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що за підсумками урядового засідання у четвер, Кабмін затвердив відповідне рішення Ради бізнес-омбудсмена про обрання Ващука.

Колишній мер Варшави Марчін Свенчицький був призначений бізнес-омбудсменом у 2019 році.

Ващук також завершив свою п'ятирічну каденцію на посаді посла 2019 року.

Бізнес-омбудсмен займається захистом інтересів як українських, так і іноземних підприємств, що ведуть бізнес в Україні, перед органами публічної влади.

Рада бізнес-обудсмена в Україні є незалежним консультативно-дорадчим органом, створеним у 2014 році за участю ЄБРР, ОЕСР, провідних українських бізнес-асоціацій та уряду. Рада приймає скарги підприємців на неправомірні дії держорганів.

Європейська правда