У Росії заявили, що готові збільшити постачання газу до Європи

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова збільшити постачання газу до Європи, але для цього потрібні довгострокові контракти з європейськими покупцями.

Про це передає Інтерфакс.

"Ми можемо постачати (більше газу до Європи – ЕП), у нас величезні ресурси, але будь-який видобуток – це інвестиційний проект, який вимагає часу, щоб проект окупився та залучити інвестиції". Тому має бути зрозумілою політика збуту, – додав він.

Також він зазначив, що РФ завжди виступала за довгострокові контракти.

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Ціни на газ у Європі почали різко зростати восени цього року. 21 грудня ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах побила історичний рекорд і досягла 2194 дол. за 1 тис. куб. м.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський Союз піти на поступки у питаннях енергетичної безпеки.