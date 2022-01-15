У Росії заявили, що готові збільшити постачання газу до Європи
Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова збільшити постачання газу до Європи, але для цього потрібні довгострокові контракти з європейськими покупцями.
Про це передає Інтерфакс.
"Ми можемо постачати (більше газу до Європи – ЕП), у нас величезні ресурси, але будь-який видобуток – це інвестиційний проект, який вимагає часу, щоб проект окупився та залучити інвестиції". Тому має бути зрозумілою політика збуту, – додав він.
Також він зазначив, що РФ завжди виступала за довгострокові контракти.
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Ціни на газ у Європі почали різко зростати восени цього року. 21 грудня ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах побила історичний рекорд і досягла 2194 дол. за 1 тис. куб. м.
Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський Союз піти на поступки у питаннях енергетичної безпеки.
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