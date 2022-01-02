У Газпромі очікують найбільший у своїй історії прибуток у 2021 році

Керівництво "Газпрому" очікує за 2021 рік максимальний за історію корпорації прибуток та дивіденди.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, передає Інтерфакс.

"За підсумками 2021 року ми очікуємо на максимальний за всю історію "Газпрому" фінансовий результат.

А це означає, що дивіденди також будуть абсолютно рекордними – причому як для "Газпрому", так і серед усіх російських публічних компаній", - наводить його заяву компанія.

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі почали різко зростати восени цього року. 21 грудня ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах побила історичний рекорд і досягла 2194 дол. за 1 тис. куб. м.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський Союз піти на поступки у питаннях енергетичної безпеки.