Новини 14 січня: російські хакери атакували 70 державних сайтів, українські активи падають 

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Про кібератаки. Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міносвіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти здійснювалась з Росії, а у Службі безпеки та Мінцифри відразу сказали, що витоку даних не відбулося.

При цьому фахівці з кібербезпеки стверджують, що хакерську атаку, яка вразила більшість урядових сайтів, можна було попередити – про вразливість у системі було відомо ще з травня

Про бонди. Українські євробонди другий день поспіль стрімко падають у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією.

Це може створити значні проблеми для України під час запозичення грошей ззовні напередодні піку виплат за держборгом. Ринкові настрої вже відображаються на курсі гривні та поведінці іноземних власників українських держоблігацій.

Про газ. На відкритті торгів ціни на газ у Європі зросли на 11% та перевищували позначку 1100 доларів за тисячу кубів.

Традиційно, через ризик нестачі блакитного палива. За даними галузевої асоціації Gas Infrastructure Europe, європейські запаси газу впали нижче за ключову позначку 50% - до 49,33%

Ціни на електроенергію у Європі також зростають, але через невдачі французького ядерного гіганта.

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Андрій Герус: Ахметов настільки крупний, що завеликий для України, або Україна замала для його бізнесу

Про найбільш песимістичні сценарії проходження опалювального сезону, причини кризи в енергетиці, протистояння Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського і про загадкових імпортерів білоруської електроенергії.

Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки

У ніч з 13 на 14 січня десятки урядових сайтів стали жертвами хакерського удару, а на сторінках окремих поламаних ресурсів з’явилися погрози на адресу українців. Як це сталося та що вдалося зробити кіберзлочинцям?