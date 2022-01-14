Ціни на нафту зростають четвертий тиждень поспіль

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Котирування нафти 14 січня зростають четвертий тиждень поспіль на тлі обмеження пропозиції на ринку та слабкого долара.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 85 центів (+1%) до максимуму в 85,32 долара за барель о 11:55 за Києвом. Це найвищі показники з кінця жовтня.

Зростання на 58 центів (+0,7%) до 82,70 долара відбулося також на котируваннях нафти West Texas Intermediate (WTI).

Ціни зростають на тлі падіння долара до найбільшого тижневого падіння за понад рік, що робить нафту більш доступною для тримачів інших валют.

Окремі банки прогнозують, що ціни на нафту сягнуть 100 доларів за барель цього року. При цьому очікується, що попит перевищуватиме пропозицію. Зокрема – через обмеження поставок країнами ОПЕК+, що наразі утримуть близько 3 млн барелів на добу.

Ціни наразі стримує інформація про те, що Китай вивільнить частину запасів нафти під час Китайського нового року у період з 31 січня по 6 лютого. Йдеться про план вивільнення нафти, скоординований США з іншими країнами з метою зниження світових цін.

Нагадуємо:

США вивільнять 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву для зменшення котирувань на ринку.

Ціни на нафту 12 січня зросли до найвищих рівнів з моменту появи штаму коронавірусу "Омікрон" після даних про найнижчі запаси нафти у США з 2018 року.

Економічна правда