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США вивільнять частину запасів нафти, аби стримати ціни

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:05
 
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США вивільнять 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву для зменшення котирувань на ринку.

Про це повідомляє Білий Дім.

Частина з цих 50 млн барелів, 32 млн барелів вивілять у якості позики. Цей обсяг повернеться в резерв протягом наступних декількох років.

На ще 18 млн барелів збільшать вже анонсований продаж нафти Штатами. Такий крок було скоординовано з іншими країнами, які також вивільнять частину резервів нафти разом зі США. Йдеться про Китай, Індію, Південну Корею, Японію та Британію.

Причиною такого рішення є відмова країн ОПЕК+ нарощувати видобуток нафти. Внаслідок цього на ринку утворюється дефіцит, адже пропозиція нафти не встигає за попитом на тлі відновлення економіки світу. Це, у свою чергу, спричиняє зростання цін на неї та пришвидшення інфляції.

В Адміністрації президента США Джо Байдена зауважили, що з моменту витоку інформації щодо вивільнення запасів у ЗМІ, ціни на нафту впали на 10%.

Нагадуємо:

Ціни на нафту впали у вівторок на тлі розмов, що США, Японія та Індія вивільнять держрезерви нафти, щоб стримати інфляцію.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 42 центи (0,5%) - до 79,28 дол за барель.

18 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до деяких найбільших країн-споживачів нафти з проханням вивільнити частину запасів сирої нафти.

Запит від США надійшов в рамках скоординованих зусиль щодо зниження світових цін на енергоносії.

США та союзники координували вивільнення стратегічних запасів нафти і раніше, наприклад, у 2011 році під час війни в Лівії.

Економічна правда

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