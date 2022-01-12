Ціни на нафту найвищі за два місяці через низькі запаси у США

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Ціни на нафту 12 січня зросли до найвищих рівнів з моменту появи штаму коронавірусу "Омікрон" після даних про найнижчі запаси нафти у США з 2018 року.

Про це повідомляє Reuters.

На 18:30 за Києвом ціна на нафту Brent зросла на 1,42% до 84,95 долара за барель – найвищої позначки з 1 листопада.

Нафта WTI (West Texas Intermediate) зросла активніше – на 2,02% до 82,86 долара за барель.

Чільним фактором стала заява американського регулятора щодо запасів нафти у США. Так, у перший тиждень січня вони впали до 413,3 млн барелів, тобто найнижчого рівня за три роки. Падіння запасів виявилося більшим за те, якого очікував ринок, і відбувається вже сьомий тиждень поспіль.

Крім того, голова Федерального резерву Джером Павел наголосив на короткостроковому впливі "Омікрону" на економіку країни та готовності ФРС до більш жорсткої монетарної політики. США є найбільшим споживачем найти у світі.

На цінову динаміку впливає, зокрема, рішення ОПЕК+ поступово збільшувати пропозицію нафти на ринку. Водночас країни-експортери досі обмежують поставки на понад 3 млн барелів на добу.

Нагадуємо:

Ціни на нафту зросли у понеділок на тлі перебоїв із поставками у Казахстані та Лівії та побоювань, пов'язаних зі швидким глобальним зростанням заражень штамом Omicron.

Економічна правда