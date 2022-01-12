Прем'єр анонсував підготовку нової програми співпраці з МВФ

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Після завершення цього літа спільної з МВФ програми stand-by, відкритої влітку 2020 року, Україхна має намір продовжити співпрацю з фондом у рамках нової програми.

Про це під час засідання уряду 12 січня заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про створення нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення терміну дії програми stand-by", - сказав Шмигаль.

За його словами, важливою у 2022 році залишається подальша активна співпраця і з іншими міжнародними партнерами, зокрема, Київ має намір продовжити програму макрофінансової допомоги ЄС.

"Ми хочемо дати старт новим проєктам та програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання України", - резюмував він.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Нагадуємо:

Україна отримала другий транш у 700 млн доларів в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів.