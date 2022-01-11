COVID-19, міграція та соціальна напруга: у Давосі назвали головні ризики для світу

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Світовий економічний форум назвав чільним ризиком для світового розвитку нерівність між заможними та бідними країнами, що посилилася внаслідок пандемії.

Про це йдеться у звіті WEF про глобальні ризики.

Автори стверджують, що нерівномірне економічне відновлення шкодитиме співпраці країн світу у боротьбі з глобальними викликами.

Активна вакцинація в заможних країнах та швидка цифрова трансформація сприятимуть їхньому швидкому поверненню до допандемічних рівнів. Очікується, що вони перевищать своє допандемічне зростання на 0,9% у 2024 році.

На момент написання звіту, 50 країн вакцинували від COVID-19 вже 70% населення та почали пропонувати бустерну дозу.

Проте 52 найбідніші країни, у яких проживає 20% населення світу, вакцинували лише 6% громадян. У перспективі появи нових, більш заразних штамів вірусу, вже наявний розрив між заможними та бідними країнами може лише поглибитися.

Це ж стосується країн, що розвиваються. На відміну від заможних країн, у 2024 році вони будуть на 5,5% позаду допандемічних рівнів.

Частиною різниці в економічному розвитку буде перетік інвестицій від невакцинованих до вакцинованих країн у спробах зменшити інвестиційні ризики.

Наслідком такого розриву може стати зростання економічної міграції у світі. Зокрема, такий ризик визнали головним у 13 країнах, серед яких Україна, Ель Сальвадор, Арменія та Венесуела.

Проте у WEF вважають, що неузгодженість між зростанням міграційного тиску у країнах, з яких виїжджають громадяни та бар’єрів у країнах, до яких вони прямують, може сприяти напрузі на міжнародній арені. У найгіршому разі – спричинити гуманітарні кризи.

Та ризиком, який нависатиме над світом у перспективі як року, так і десяти, визначається соціальна ерозія. Він значно поглибився внаслідок пандемії – чільним цей ризик назвали 31 зі 124 опитаних країн.

Йдеться знову про нерівність: економічну, політичну, технологічну та інтеграційну. Розрив існував і до пандемії, проте погіршився в останні два роки. За даними Світового банку, 20% найзаможніших людей світу у 2021 році відновлять свої фінансові втрати. Водночас 20% найбідніших лише втратять додаткові 5% своїх статків.

До 2030 року 51 мільйон людей житиме в умовах критичної бідності. Різниця в доходах, що посилюється нерівномірним економічним відновленням, ризикує посилити поляризацію та обурення в суспільстві.

Нагадуємо:

Світовий банк погіршив прогноз щодо темпів зростання глобальої економіки - банк очікує сповільнення зростання з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022 і 3,2% у 2023 роках.

У світі мільярдери сумарно наростили 3,9 трильйона доларів статків за березень-грудень 2020 року, стільки ж витратили країни Великої двадцятки на боротьбу з коронавірусом.

Економічна правда



