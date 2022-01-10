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Курс гривні до долара стабілізувався на позначці 27,5

Понеділок, 10 січня 2022, 20:09

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 11 січня на рівні 27,50 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,12 грн (на 10 січня – 31,11 гривні).

Нагадуємо:

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.

Економічна правда

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