Курс гривні до долара стабілізувався на позначці 27,5
Понеділок, 10 січня 2022, 20:09
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 11 січня на рівні 27,50 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,12 грн (на 10 січня – 31,11 гривні).
Нагадуємо:
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.
10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.
Економічна правда
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