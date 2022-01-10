Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла до долара
10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,51 – 27,53 гривні;
Євро – 31,07 – 31,09 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39 – 27,61 гривні. Євро купують за 30,86 гривні, продають за 31,24 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,47 – 27,55 гривні, євро – 30,98 – 30,97 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 січня на рівні 27,50 гривні.
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.
Економічна правда
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