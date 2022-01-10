Курс валют на 10 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 10 січня 2022, 10:57
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,49 – 27,51 гривні;
Євро – 31,07 – 31,09 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,51 – 27,53 гривні. Євро купують за 31,15 гривні, продають за 31,17 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,47 – 27,56 гривні, євро – 31,01 – 31,04 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 січня на рівні 27,50 гривні.
Економічна правда
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