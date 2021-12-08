Рекордна сума: спиртзавод на Львівщині продали у 16 разів дорожче старту

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На приватизаційному аукціоні з продажу майна Вузлівського МПД у Львівській області ціна зросла зі стартових 21 млн грн до 333 млн грн.

Про це відомо зі сторінки аукціону на сайті Prozorro.Sale.

Місце провадження діяльності розташоване у м. Радехів на Львівщині. Усього в торгах взяли участь 8 компаній. Наразі запропоновані 333 млн грн є найвищою ціною серед усіх приватизованих спиртзаводів в Україні.

Саме з такою пропозицією ціни у торгах перемогло ТОВ "Гольцварен". Його власником зареєстровано Богдана Страшевського, статутний капітал – 440 тисяч грн. Львівський підприємець також володіє підприємством "Баупрод", що займається продажем бітуму та щебню.

Друге місце у торгах посіло ТОВ "Ассетс Кепітал", що було готове віддати за актив 150 млн грн.

Тепер переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації вважатиметься завершеним. У разі відмови підписувати договір, таке право перейде саме до "Ассетс Капітал".

Нагадуємо:

Із жовтня 2020 року на онлайн-аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств на загальну суму понад 1,7 млрд грн, із них 1,05 млрд грн сплатили до держбюджету.

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Економічна правда