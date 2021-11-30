Відставку Сенниченка можуть розглянути в Раді через тиждень

фото фонду держмайна

Відставку голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка можуть винести на голосування в останній пленарний тиждень року.

Про це голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія розповів під час брифінгу 29 листопада.

"Враховуючи те, що у нас бюджет [на 2022 рік], [законопроєкт] 5600, виступ президента, то ми просто кадрове питання не встигнемо розглянути цього тижня. Але наступного пленарного тижня обов’язково будемо розглядати", – розповів Арахамія.

За його словами, більшість фракцій підтримуватиме відставку.

Читайте більше про відставку голови Фонду у статті Дани Гордійчук та Олександра Колесніченка: Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити

Нагадуємо:

Дмитро Сенниченко офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна "за власним бажанням".

Голову ФДМ призначає Верховна рада за поданням президента.

За інформацією ЕП, влада на момент відставки не мала запасних варіантів для заміни Сенниченка.

Виносити його звільнення у залу не планували, доки не буде належної кандидатури.

Економічна правда