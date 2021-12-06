В УЗ не планують додатково підвищувати вантажні тарифи у 2022 році

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У 2022 році "Укрзалізниця" планує утриматись від додаткового зростання підвищення вантажних тарифів.

Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін під час інфраструктурного дня ЄБА, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія планує ефективно розпорядитися коштами від двоетапного підвищення вантажних тарифів, схваленого у другій половині 2021 року, але утримається від їхнього додаткового зростання.

"Ті два підйоми, які вже прийняті, серйозно б'ють по бізнесу. Ми не маємо планів підвищення на 2022 рік тарифів на вантажні перевезення", - сказав Камишін.

За його словами, зростання тарифів становить 1,5-2 дол за тонну для окремих вантажів і є досить відчутним для їхніх продавців.

Він додав, що "Укрзалізниця" ставить завдання правильно розпорядитися отриманим ресурсом та інвестувати його в інфраструктуру, зокрема, в електрифікацію, яка втричі знижує витрати на перевезення.

"Треба зробити домашню роботу", - резюмував він.

Глава УЗ нагадав, що прийняте у 2021 році підвищення тарифів було спрямоване на зближення тарифних класів, але тарифна система ще потребує роботи сама по собі.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" з 17 серпня підвищила тарифи на вантажні тарифи - відповідний наказ Мінінфраструктури 17 серпня набув чинності.

З 1 січня також зросте тариф для 2-го класу на 6,5%.

В СБУ вважають, що подальша робота УЗ в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства. Йдеться про різницю в тарифах для різних класів вантажів – дискримінаційний метод субсидіювання перевізників руди за рахунок інших вантажовідправників і за самої "Укрзалізниці".

Чисельні спроби змінити щось в цьому напрямку завжди зупинялися лобістами олігарха Ріната Ахметова, чий бізнес отримує найбільші преференції від чинних тарифів на залізничні перевезення.

З 1 січня наступного року Укрзалізниця додатково піднімає тариф на перевезення групи вантажів 1-го тарифного класу, до якого входить залізна руда.