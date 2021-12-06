"Доступних" кредитів малому бізнесу видали вже 75 мільярдів

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За тиждень "доступних" кредитів для малого та середнього бізнесу видали на суму 1,4 млрд грн, загальна сума кредитів сягнула 74,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За тиждень 29 листопада - 3 грудня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 491 кредитів на суму 1,36 млрд грн. Загалом з моменту старту "5-7-9%" підприємці отримали від банків 28,2 тисячі кредитів на загальну суму 74,9 млрд грн.

Із загального обсягу понад половину, 43,26 млрд грн, видано у якості антикризових кредитів на поповнення обігових коштів під 0%.

Ще 22,6 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, решта 8,99 млрд грн видано на інвестиційні цілі.

"Доступні кредити" можна отримати у 40 уповноважених банках.

Нагадуємо:

Мінфін додав програму "доступного фінлізингу" та розширив програму "Доступних кредитів 5-7-9%" та іпотеки під 7% для підтримки підприємців.

Зі старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 27 659 кредитів на загальну суму 73,5 млрд грн.

Економічна правда