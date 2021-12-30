Ще один банк почав відкривати картки в рамках єПідтримки

фото: Райффайзен Банк

Райффайзен Банк із 29 грудня почав емісію карток єПідтримка, на які можна отримати 1 000 грн грошової допомоги за повну вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляють у банку.

Райффайзен Банк став сьомим банком, який випускає такі картки.

"Для отримання цієї картки у Райфі треба звернутись до найближчого відділення банку або оформити її онлайн за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/rahunok/cards-raif/ye-pidtrymka.

Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1000 грн у застосунку Дія", - пояснили у фінустанові.

Отримані кошти можна витрачати на такі категорії: транспорт, театри, книги, заняття спортом, музеї.

Нагадаємо:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Monobank та Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.

24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Економічна правда