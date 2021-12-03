"Тисяча Зеленського": Кабмін очікує, що програмою цього року скористаються 8 мільйонів українців

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В уряді очікують, що цього року програмою виплати по тисячі гривень вакцинованим скористаються 8 млн українців, Кабмін у середу затвердить порядок використання 8 млрд грн на програму.

Про це під час Години запитань до уряду у Раді заявив прем'єр Денис Шмигаль, відповідаючи на питання нардепів.

"Стосовно тисячі гривень на підтримку бізнесу і підвищення мотивації щодо вакцинації українських громадян. Дякую народним депутатам, вчора під час голосування змін до бюджету на цей рік закладено на ці потреби цього року 8 млрд грн", - сказав Шмигаль.

"Тобто, 8 мільйонів громадян, які ми очікуєм, що звернуться і скористаються цією можливістю цього року, всі будуть забезпечені цими коштами", - додав він.

За словами прем'єра, Кабмін у середу прийме відповідний порядок використання цих коштів.

Він нагадав, що програма з 19 грудня буде працювати, як і обіцялось.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021 (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми "єПідтримка".

Уряду доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб'єктів. А також - прийняти у триденний строк з дня набрання чинності закону нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.

Програма, в рамках якої повністю вакцинованим українцям виплатять по 1 тисячі гривень, матиме назву "єПідтримка" і стартуватиме 19 грудня.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.

18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян.

У бюджеті-2022 передбачено 3 млрд грн на виплати "тисячі Зеленського".

У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Олексій Павлиш, ЕП