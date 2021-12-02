Рада виділила з бюджету 8 мільярдів на "тисячу Зеленського" для вакцинованих

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Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021 (законопроєкт №6297), яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми "єПідтримка".

Закон підтримали 253 народні депутати.

Закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн (надходження по загальному фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів).

8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою "Надання допомоги в рамках програми "єПідтримка"".

За цією програмою обсяг видатків збільшили на 5 млрд грн (у 1 читанні йшлося не про 8, а про 3 млрд грн).

Уряду доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб'єктів. А також - прийняти у триденний строк з дня набрання чинності закону нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.

Із зазначених 10,2 млрд грн 2,2 млрд грн передбачено на збільшення видатків загального фонду за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Нагадаємо:

Раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував, що суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн.

Програма, в рамках якої повністю вакцинованим українцям виплатять по 1 тисячі гривень, матиме назву "єПідтримка" і стартуватиме 19 грудня.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.

18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян.

У бюджеті-2022 передбачено 3 млрд грн на виплати "тисячі Зеленського".

У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Олексій Павлиш, ЕП