Попит на iPhone 13 нижчий, ніж очікували в Apple – Bloomberg

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Компанія Apple повідомила своїм постачальникам компонентів про зниження попиту на смартфони iPhone 13 напередодні різдвяних і новорічних свят.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

"Компанія повідомила своїм постачальникам комплектуючих, що попит на лінійку iPhone 13 ослаб. Компанія розраховувала на великі продажі у передсвятковий період, але цього не сталося", - пище агентство.

Зазначається, що після презентації нової лінійки iPhone в Apple очікувалb продати до кінця 2021 року 90 мільйонів iPhone 13, проте пізніше знизили цю планку до 80 мільйонів.

Причиною стала нестача мікрочипів для смартфонів.

Водночас уже зараз через відсутність попиту на нову модель компанія вважає, що планка у 80 млн надто завищена.

За словами експертів, причиною низького попиту стало бажання людей пропустити нову лінійку і дочекати виходу iPhone 14 із більш суттєвими змінами.

Нагадаємо:

Apple на конференції 14 вересня представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли iPhone 13 та 13 mini, а також дві Pro моделі.