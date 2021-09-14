Від 700 до 1600 доларів, 1 ТБ пам'яті та зйомка "як у кіно": що нового показала Apple в iPhone 13, iPad 9 і Apple Watch 7

Apple представила лінійку нових гаджетів. Чим цього разу здивував своїх шанувальників каліфорнійський техногігант?

На традиційній і найбільш довгоочікуваній вересневій презентації компанія Apple представила одразу сім нових пристроїв: смартфони iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, планшети IPad і IPad mini та годинники Apple Watch Series 7.

Через багаторічний брак революційних інновацій представники Apple традиційно акцентували увагу на скільки відсотків нові моделі швидше, а рамки екрану тонше.

Під час презентації головного продукту – нової лінійки iPhone – Apple зробив ставку на запроваджений режим кінематографічної зйомки і новий дисплей, який підтримує частоту оновлення до 120 Гц.

При цьому третій рік поспіль компанія не наважується позбутися пережитку минулого – нав'язливого вирізу у верхній частині дисплея.

В чому інноваційність нових продуктів каліфорнійсько техногіганту та в скільки обійдуться "яблука" 2021 року їхнім користувачам?

iPad 9

Презентацію нових продуктів СЕО Apple Тім Кук почав з нової моделі iPad 9.

Планшет отримав новий процесор під назвою A13 Bionic, створений за 7 нм процесом, який працює на 20% швидше ніж в попередній моделі. При цьому в компанії стверджують, що iPad 9, що працює на операційній системі IOS, вшестеро швидший за найпопулярніші планшети одвічного конкурента - Android.

iPad 9 отримав ширококутну фронтальну камеру на 12 МП і функцію Center Stage, яка відслідковує рухи користувачів і раніше була доступна лише в iPad Pro.

Крім того, Center Stage допомагає під час зйомки залишати у кадрі рухомі об’єкти. Цю функцію можна використовувати як з системним застосунком FaceTime, так і сторонніми, на кшталт Zoom.

джерело: apple

Планшет має 10,2-дюймовий дисплей такого ж розміру та роздільної здатності, як і раніше, але тепер він підтримує функцію True Tone, яка автоматично регулює колірну температуру екрана відповідно до навколишнього освітлення.

iPad 9 підтримує олівець Apple першого покоління і буде поставлятися з iPadOS 15, який був анонсований на початку 2021 року. Ця версія операційної системи має вдосконалений домашній екран, більш зручну організацію програм та функції багатозадачності.

Для більшості людей iPad 9 залишиться базовою, оскільки це найдешевша модель планшету. Цього року Apple збільшила базову пам'ять до 64 ГБ, однак зберігла стартову ціну в 329 дол.

За версію на 256 ГБ потрібно заплатити в США 479 дол. Планшет буде доступний у сріблястому або космічно-сірому кольорах. Початок поставок очікується вже на наступному тижні.

iPad mini

Наступним продуктом став абсолютно новий iPad Mini. Він отримав оновлений корпус з більш вузькими рамками та заокругленими кутами.

Розмір дисплею збільшився відносно попередника iPad Mini 5 з 7,9 дюймів до 8,3 дюймів. Яскравість екрану може досягати 500 ніт, а сам екран має антиблікове покриття.

iPad mini отримав новий A15 Bionic чіп, завдяки якому батарея може працювати цілий день.

Шестиядерний центральний процесор став на 40% швидшим, а п’ятиядерний графічний – одразу на 80%. Як пояснюють в Apple, ці технології підійдуть як для графічно складних ігор, так і для професійних дизайнерів, докторів та пілотів.

джерело: apple

Новий iPad Mini має порт USB-C, який забезпечує передачу даних на швидкості до 5 Гбіт/с, Touch ID на верхній кнопці, але в ньому відтепер відсутня функція ідентифікації обличчя.

Модель підтримує можливість автоматичного перекладу розмови у реальному часі.

Також у iPad Mini вбудована технологія 5G, що дозволяє завантажувати інформацію зі швидкістю 3,5 Гб за секунду. Фронтальна ширококутна камера у 12 МП має діафрагму f/1,8 та підтримує технологію Smart HDR.

Планшет тепер сумісний з Apple Pencil другого покоління, який може приєднуватися до ребра iPad mini та "залишатися завжди з’єднаним та зарядженим".

На американському ринку ціник за версію на 64 ГБ iPad Mini стартує від 499 дол, а за версію на 256 ГБ – 649 дол.

Планшет буде доступний як з Wi-Fi модулем, так і з модулем стільникового зв’язку.

Apple Watch Series 7

Далі Apple презентувала нову модель годинника – Apple Watch Series 7.

Його зовнішній вигляд схожий на дизайн годинника попереднього покоління, однак новинка має набагато більший екран – його площа зросла на 20%. Ширина рамки навколо дисплея тепер складає лише 1,7 мм. Загальна форма корпусу має "більш м'які, круглі" кути.

джерело: apple

джерело: apple

В активному режимі екран світить на 70% яскравіше ніж у попередній моделі. Кнопки інтерфейса збільшені. Тепер екран годинника вміщує на 50% більше тексту.

Скло його екрану стійке до тріщин. Крім того, годинник має захист від пилу за стандартом IP6X та є водонепроникним.

Apple Watch Series 7 отримав батарею на 18 годин роботи, а повна зарядка відбувається на 30% швидше, ніж раніше.

Годинник буде доступний в п'яти нових кольорах: алюміній, нержавіюча сталь, титан, а також нові версії Nike та Hermes.

Вартість Apple Watch Series 3 тепер складає 199 дол, Apple Watch SE - 279 дол,а Apple Watch Series 7 - 399 дол.

Нову модель годинника можна буде замовити ближче до завершення осені.

iPhone 13 і iPhone 13 Mini

По традиції кількох минулих років Apple представила дві моделі смартфонів початкового рівня і дві - для просунутих користувачів. Початковий рівень iPhone 13 з екраном у 6,1-дюймів і iPhone 13 Mini на 5,4-дюйма.

iPhone 13 Mini на 128 ГБ коштує 699 дол, на 256 ГБ – 799 дол, а на 512 ГБ – 999 дол.

iPhone 13 на 128 ГБ коштує 799 дол, на 256 ГБ – 899 дол, на 512 ГБ – 1099 дол.

Обидві моделі будуть доступні в рожевому, синьому, чорному, білому та червоному кольорах.

джерело: apple

Виріз у верхній частині дисплея iPhone 13, у порівняння з iPhone 12, зменшився на 20%, але тим не менш, він все ще не відійшов у минуле, як на більшості Android-смартфонів.

Модель має новий процесор A15 Bionic (в iPhone 12 встановлений чіп A14 Bionic). Це все ще 5-нм чіп і все ще 6-ядерний процесор, хоча і з двома новими високопродуктивними та чотирма новими високоефективними ядрами.

Між тим в Apple запевняють, що це "найшвидший процесор у смартфоні" і він на 50% швидше за конкурентів. В компанії також стверджують, що графічний компонент A15 Bionic забезпечує на 30% вищу швидкість у порівнянні з конкурентами.

Нова лінійка iPhone 13 пропонує кращий час автономної роботи. Так iPhone 13 Mini працює на 1,5 години довше, ніж попередня модель "мінімалки".

В свою чергу iPhone 13 працюватиме на 2,5 години довше порівняно з iPhone 12.

Найбільша зміна в iPhone 13 торкнулась камер. Смартфон отримав камеру, яка дебютувала в iPhone 12 Pro Max у 2020 році. Вона має фізично більший датчик ширококутової камери – одразу на 47%. За рахунок цього камера захоплює більше світла в темних умовах із меншим шумом.

джерело: apple

Нова основна камера має 12 МП об'єктив з діафрагмою f/1,6. В той же час, нова 12 МП надширока камера має більш швидкий об'єктив f/2,4 та кут огляду 120 градусів. iPhone 13 також оснащений технологією фізичної стабілізації фотодатчиків, яку Apple представила минулого року в моделі 12 Pro Max.

В смартфони також доданий режим Cinematic mode для зйомки "як у кіно" з кращою глибиною та автоматичною зміною фокусу. Такі відео знімаються у Dolby Vision HDR з підтримкою 4K до 60 fps.

Моделі також підтримують всі найбільш популярні в світі частоти 5G.

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

Просунуті моделі iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max також отримали чіп A15 Bionic, але при цьому мають три абсолютно нові камери та покращені дисплеї з високою частотою оновлення до 120 Гц ProMotion, які можуть досягати яскравості 1000 ніт.

джерело: apple

iPhone 13 Pro на 128 ГБ коштує 999 дол, на 256 ГБ – 1099 дол, на 512 ГБ – 1299 дол, а на 1 ТБ – 1499 дол.

За iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ доведеться викласти мінімум 1099 дол, на 256 ГБ – 1199 дол, на 512 ГБ – 1399 дол, а на 1 ТБ – 1599 дол.

Дисплеї Super Retina XDR на обох моделях підтримують змінні частоти оновлення від 10 Гц до 120 Гц і мають той самий розмір, що і минулого року, на 6,1 та 6,7 дюймів.

Смартфони будуть доступні у чотирьох кольорах: графітовому, золотому, срібному та новому світло-блакитному.

джерело: apple

В Apple кажуть, що смартфони мають абсолютно нову трикамерну систему. Завдяки збільшеному сенсору широка камера забезпечує кращу зйомку при слабкому освітленні, а надширока камера також має покращити якість зйомки при слабкому освітленні завдяки більшій діафрагмі.

Телеоб’єктив телефонів тепер забезпечує 6-кратне оптичне наближення для трьох камер. Усі вони тепер мають нічний режим, і також отримали новий режим макрозйомки для фото і відеофіксації на відстані 2 см. Обидві моделі оснащені функцію оптичної стабілізації зображення.

iPhone 13 Pro зможе знімати з частотою до 4K/30 кадрів в секунду в ProRes – форматі відео більш високої якості, який дає відеоредакторам більший контроль при налаштуванні відеоматеріалів після зйомки. Проте функція ProRes буде доступна в майбутньому оновленні iOS 15.

Також збільшився термін служби акумулятора: iPhone 13 Pro працює на 1,5 години довше, ніж його попередня версія, а iPhone 13 Pro Max – на 2,5 години довше за аналогічну "дванадцятку".