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"Нафтогаз" купив у "Центренерго" електроенергії на 700 мільйонів

Середа, 29 грудня 2021, 20:00
 
фото: економічна правда

ГК "Нафтогаз України" придбала у державної генеруючої компанії "Центренерго" 331,35 тис МВт-год електроенергії за 695,8 млн грн.

Ці обсяги електроенергії "Центренерго" продала на майданчику "Української енергетичної біржі", повідомляє ExPro.

Період постачання - жовтень-грудень 2022 року.

"Стартова ціна цієї позиції складала 3500 грн/МВт-год, під час торгів вартість електроенергії було знижено на 40% - до 2100 грн/МВт-год.

Умови поставки передбачають передоплату 100%", - йдеться у повідомленні.

Також "Центренерго" на ще одному аукціоні на УЕБ 29 грудня продало 222,9 тис МВт-год електроенергії за 423 млн гривень. Ціна – 1,9 тис гривень за МВт-год, а період постачання - березень 2022 року.

Нагадуємо:

У жовтні "дочка" Нафтогазу придбала у ПАТ "Центренерго" 215,9 тисячі МВт-год електроенергії. 

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

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Нафтогаз Центренерго електроенергія

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