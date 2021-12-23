Курс валют на 23 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

фото нбу

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 – 27,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,29 – 27,31 гривні;

Євро – 30,90 – 30,92 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16– 27,35 гривні. Євро купують за 30,59 гривні, продають за 30,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,20 – 27,29 гривні, євро – 30,63 – 30,83 гривні.

Нагадуємо:

22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 27,25 гривні.

Економічна правда