"єПідтримка": українці витратили 210 млн грн, переважно на книжки

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Понад 5,8 млн українців відкрили картки в банках, щоб отримати тисячу гривень за умови повної вакцинації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 грудня.

Він додав, що вже 2,3 млн громадян вже отримали кошти.

"Загалом у межах ініціативи українці витратили майже 210 млн грн переважно на книжки, кіно, театр та залізничні квитки", – розповів Шмигаль.

При цьому у 2021 році передбачено 8 млрд грн на реалізацію програми "єПідтримка".

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Нагадуємо:

Тисяча гривень, яку вакциновані громадяни отримають на рахунки, не оподатковуватиметься як доходи фізосіб.

Проєкт Універсал банку monobank та банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Економічна правда