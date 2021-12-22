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Чверть українців з листопада стикалася з вимкненням електрики – КМІС

Середа, 22 грудня 2021, 20:25
 
unsplash

Близько 26,1% українців стикалися з вимкненням електроенергії у своїх оселях з початку опалювального сезону.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Інститутом було опитано 1203 респонденти з усіх регіонів України (крім АР Крим), вибірка репрезентативна для дорослого населення.

Так, за словами 26,1% респондентів, вони зіштовхувалися з випадками відключення електроенергії у своїй оселі з початку опалювального сезону. 

Не зіштовхувалися з відключеннями натомість 73,2%, решта 0,7% не могли відповісти на запитання.

Опитування також стосувалося питання імпорту електроенергії з Білорусі. Близько 32% опитаних вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. 

Дещо більше, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь може зупинити поставки у критичний момент внаслідок співпраці з Росією. Ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму Лукашенка. 

Чверть респондентів (24,3%) не змогла визначитися зі своєю думкою.

Нагадуємо:

Від початку опалювального сезону в Україні не було заходів з примусового відключення електроенергії для споживачів, повідомляють в Укренерго.

Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Міненерго доручило Держенергонагляду провести аналіз відключень споживачів електроенергії у грудні. Результат засвідчив значну кількість планових ремонтів, які здійснюються операторами систем розподілу впродовж осінньо-зимового періоду.

Економічна правда

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