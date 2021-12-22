Чверть українців з листопада стикалася з вимкненням електрики – КМІС
Близько 26,1% українців стикалися з вимкненням електроенергії у своїх оселях з початку опалювального сезону.
Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
Інститутом було опитано 1203 респонденти з усіх регіонів України (крім АР Крим), вибірка репрезентативна для дорослого населення.
Так, за словами 26,1% респондентів, вони зіштовхувалися з випадками відключення електроенергії у своїй оселі з початку опалювального сезону.
Не зіштовхувалися з відключеннями натомість 73,2%, решта 0,7% не могли відповісти на запитання.
Опитування також стосувалося питання імпорту електроенергії з Білорусі. Близько 32% опитаних вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень.
Дещо більше, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь може зупинити поставки у критичний момент внаслідок співпраці з Росією. Ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму Лукашенка.
Чверть респондентів (24,3%) не змогла визначитися зі своєю думкою.
Нагадуємо:
Від початку опалювального сезону в Україні не було заходів з примусового відключення електроенергії для споживачів, повідомляють в Укренерго.
Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.
Міненерго доручило Держенергонагляду провести аналіз відключень споживачів електроенергії у грудні. Результат засвідчив значну кількість планових ремонтів, які здійснюються операторами систем розподілу впродовж осінньо-зимового періоду.
Економічна правда
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