В Україні легально добувають тонну бурштину щомісяця

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Єдина компанія, що має ліцензію на видобування бурштину в Україні, щомісяця видобуває близько тонни каміння.

Про це співвласник компанії "Сонячне ремесло" Ігор Мазепа розповів в інтерв’ю ЕП.

Також 35% зосереджені у близького друга та бізнес-партнера Мазепи – ексрегіонала Юрія Благодира. Саме його Мазепа називає ідеологом "Сонячного ремесла".

Благодир веде операційне управління цим проєктом. Зі слів Мазепи, компанія вийшла на виробництво близько тонни бурштину на місяць.

"У грошах це десь півмільйона доларів. З настанням весни, після встановлення погоди вище за нуль, плануємо потроїти результат", – розповів він.

Наразі компанія є єдиним легальним добувачем бурштину в Україні.

Читайте повну версію інтерв’ю: Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою

Нагадуємо:

Компанія ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", що входить до Concorde Capital Ігоря Мазепи, розпочала видобуток бурштину-сирцю на родовищі біля Володимирця Східного на Рівненщині – це перша компанія, що отримала для цього усі необхідні ліцензії.

Економічна правда