Мазепа назвав ринкову ціну "Більшовика" – 4 мільярди 

Ігор Мазепа фото еп

Засновник та очільник Concorde Capital Ігор Мазепа назвав 4 млрд грн справжньою ринковою ціною заводу "Більшовик", який продали за 1,3 млрд грн.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Мазепа пояснив, зокрема, відсутність інтересу міжнародних інвесторів до іншого об’єкту велико приватизації в Україні – "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії". Аукціон повинен був відбутися 20 грудня, проте зрештою його перенесли втретє.

Так, серед факторів він назвав дії влади, корупцію в Україні та війну з Росією. Ці ж чинники зумовили продаж "Першого київського машинобудівного заводу" (завод "Більшовик") на аукціоні за 1,4 млрд грн Василю Хмельницькому та Андрію Іванову. Таку ціну учасники ринку називали заниженою.

"Якщо ти хочеш продати об'єкт не за 50 мільйонів доларів, а за ринкову ціну у розмірі 150 мільйонів, то треба мати силу волі зробити цей актив зрозумілішим: піти до суду та довести, що Хмельницький зробив щось не так," – розповів Мазепа.

Читайте повну версію інтерв’ю: Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою

Більше про приватизацію ПКМЗ: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадуємо:

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Як розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Економічна правда