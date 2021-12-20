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Гривня зміцнилася проти євро

Понеділок, 20 грудня 2021, 19:56
 
фото нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,28 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,77 грн (на 20 грудня – 30,86 гривні).

Нагадуємо:

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

Економічна правда

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