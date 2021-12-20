Гривня зміцнилася проти євро
Понеділок, 20 грудня 2021, 19:56
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,28 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,77 грн (на 20 грудня – 30,86 гривні).
Нагадуємо:
20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.
20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.
Економічна правда
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