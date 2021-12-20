Пластикові пакети стали платними, уряд встановив ціни

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Кабінет міністрів затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети товщиною понад 50 мкм, найдешевші коштуватимуть 2 гривні.

Уряд ухвалив таке рішення на засіданні 20 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Постанова вступає в дію з 1 лютого 2022 року. Йдеться про пакети товщиною понад 50 мікрометрів, які призначені для транспортування товарів і продуктів.

Найдешевший пакет без ручок і бокових складок коштуватиме від 2 грн. За найдорожчий пакет з ручками і боковими складками заплатити потрібно буде від 3 грн.

Пакети без ручок, але з боковими складками (або з ручками без бокових складок) коштуватимуть посередині – 2,5 грн.

Мінімальні ціни не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

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Нагадуємо:

З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.

На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.

Економічна правда