Пластикові пакети стали платними, уряд встановив ціни
Кабінет міністрів затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети товщиною понад 50 мкм, найдешевші коштуватимуть 2 гривні.
Уряд ухвалив таке рішення на засіданні 20 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Постанова вступає в дію з 1 лютого 2022 року. Йдеться про пакети товщиною понад 50 мікрометрів, які призначені для транспортування товарів і продуктів.
Найдешевший пакет без ручок і бокових складок коштуватиме від 2 грн. За найдорожчий пакет з ручками і боковими складками заплатити потрібно буде від 3 грн.
Пакети без ручок, але з боковими складками (або з ручками без бокових складок) коштуватимуть посередині – 2,5 грн.
Мінімальні ціни не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
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Нагадуємо:
З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.
На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.
Економічна правда
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