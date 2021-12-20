Арахамія припустив розширення "економічного паспорта" для пенсіонерів

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає розширення дії "економічного паспорта" українця на осіб похилого віку, зокрема, старших за 70-80 років.

Про це він розповів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що ініціативу можуть також поширити на дітей, народжених раніше 2019 року.

"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт" українця, – ред) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба розпочинати, а потім цю ініціативу розширюватимуть як на інших дітей, так і на пенсіонерів", – сказав він.

Водночас голова фракції заперечує можливість скасування "економічних паспортів".

"Ніхто цього не зробить, бо це буде політичне самогубство – забрати гроші у дітей. Навіть якщо буде економічна криза. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "Я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", – вважає нардеп.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що незабаром на персональному рахунку кожного неповнолітнього українця будуть накопичуватись кошти за користування та видобутку надр країни.

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Крім того, що потрібно народитися найпізніше у 2019 році, необхідно виконати ще дві умови: мати українське громадянство та проживати на території України протягом останніх 5 років.

Законопроєкт про економічний паспорт, внесений президентом на розгляд Ради, передбачає створення Фонду майбутніх поколінь - державні внески здійснюватимутьсящороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Більше про те, хто отримає гроші, звідки їх візьмуть і чи вистачить грошей на програму читайте у статті Економічної правди: Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде?