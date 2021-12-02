"Тисяча Зеленського": Суму, яка піде на виплати, збільшать до 8 мільярдів

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Суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн. Верховна Рада найближчим часом розгляне це питання.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

"Вакцинація залишається національним пріоритетом. Це питання національної безпеки країни, тому уряд продовжує впровадження програми виплат по 1 тис грн для всіх вакцинованих громадян.

Ця ініціатива реалізується у декілька етапів, на старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", - сказав прем'єр.

"Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки "ДІї" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав унаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію.

У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, найближчим часом Верховна Рада має розглянути це питання.

Нагадаємо:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.

18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян.

У бюджеті-2022 передбачено 3 млрд грн на виплати "тисячі Зеленського".

У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Економічна правда