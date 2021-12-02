Уряд призначив нового тимчасового керівника Держекоінспекції
Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Ігоря Зубовича.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Водночас уряд визнав таким, що втратило чинність, тимчасове покладення виконання обов'язків голови агентства на Дмитра Зарубу.
Ігор Зубович на державній службі із 2009 року.
Працював на керівних посадах у Київській обласній державній адміністрації, у Головному управлінні Держкомзему у Київській області, у Головному управлінні Держземагенства у Київській області, у Державній екологічній інспекції, у Державній екологічній інспекції у Херсонській області.
У вересні 2021 року його призначили на посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).
Нагадаємо:
3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.
Мальований очолював відомство із травня 2020 року.
4 листопада Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Дмитра Зарубу.
Економічна правда
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