Всі розділи
Укр / Рус

Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції

П'ятниця, 5 листопада 2021, 09:20
 
держекоінспекція

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Дмитра Зарубу.

Про це йдеться у розпорядженні № 1404-р від 4 листопада, опублікованому на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника олови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

Нагадаємо:

3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.

Мальований очолював відомство із травня 2020 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

екологія Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна зобов’язалась відмовитись від вугілля 4 листопада 2021, 10:15
Кабмін звільнив голову Держекоінспекції 3 листопада 2021, 18:20
СОР26: як найбільші країни та бізнес боротимуться з глобальним потеплінням 3 листопада 2021, 15:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!