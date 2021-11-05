Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції
Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Дмитра Зарубу.
Про це йдеться у розпорядженні № 1404-р від 4 листопада, опублікованому на Урядовому порталі.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника олови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.
Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.
Нагадаємо:
3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.
Мальований очолював відомство із травня 2020 року.
Економічна правда
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