Уряд призначив тимчасового керівника Держекоінспекції

На власному досвіді. Шиномонтаж "навіть для дівчинки" Напередодні сезону ЕП провела день на шиномонтажі і дізналася, як все це працює зсередини і скільки може коштувати власний бізнес "на колесах".

Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик" Столичний завод продали трохи дорожче стартової ціни. Чи справедлива така ціна, та чому учасників торгів девелопери підозрюють у змові.