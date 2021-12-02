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Комітет підтримав Держбюджет-2022: засідання закінчили о 3 ночі

Четвер, 2 грудня 2021, 09:41
 
фото: дмитро ларін/уп

Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік, засідання закінчили о 3 ночі.

Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету Володимир Гевко.

"Сьогодні (2 грудня – ЕП) о 03:10 Комітетом з питань бюджету було схвалено проект Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000) у другому читанні", – написав він у Facebook.

У цей же день бюджет планують винести на голосування у другому читанні у залі Верховної Ради. Днем раніше, 1 грудня, Кабінет Міністрів передав проєкт бюджету до парламенту.

На що чекати наступного року від бюджету? ЕП розповідала про це у статті: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадуємо:

Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", підготовлений до 2 читання.

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Згідно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховна Рада розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Після цього, уряд повинен до 3 листопада повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Голосування бюджету другому читанні бюджет завершується не пізніше 20 листопада після опрацювання комітетом.

Економічна правда

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ВР бюджет

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