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Гривня суттєво знецінилась до долара

Середа, 15 грудня 2021, 19:40

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,62 грн (на 15 грудня – 30,53 гривні).

Нагадуємо:

15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.

Економічна правда

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