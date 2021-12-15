Гривня суттєво знецінилась до долара
Середа, 15 грудня 2021, 19:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,20 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,62 грн (на 15 грудня – 30,53 гривні).
Нагадуємо:
15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.
15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.
Економічна правда
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