Гривня втрачає позиції на валютному ринку

Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде? Президент Володимир Зеленський ініціював створення Фонду майбутніх поколінь. Хто, коли та скільки отримає від держави і чи вистачить грошей для реалізації ініціатив влади?

Віртуальна залежність: як з підлітків виманюють гроші в інтернеті та що робити батькам Щодня тисячі школярів витрачають гроші в комп'ютерних іграх, а їхні батьки можуть навіть про це не здогадуватися. На що підлітки витрачають кошти в інтернеті і як від цього вберегтися?