Гривня втрачає позиції на валютному ринку
Середа, 15 грудня 2021, 17:15
15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,16 – 27,18 гривні;
Євро – 30,58 – 30,60 гривні.
Нагадуємо:
15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.
Економічна правда
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