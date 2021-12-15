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Гривня втрачає позиції на валютному ринку

Середа, 15 грудня 2021, 17:15

15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,16 – 27,18 гривні;

Євро – 30,58 – 30,60 гривні.

Нагадуємо:

15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

Економічна правда

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